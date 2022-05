CAESAR już w Ukrainie. To broń, która może zmienić oblicze wojny

CAESAR (fr. CAmion Équipé d’un Système d’ARtillerie), czyli samobieżne haubicoarmaty kalibru 155 mm to kolejny sprzęt wojskowy, który trafił do Ukrainy w ramach pomocy militarnej udzielanej przez Zachód. Jest to broń montowana na podwoziu samochodu ciężarowego, produkowana przez Nexter Systems (dawniej Giat) we współpracy z Lohr Industrie.