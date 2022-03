Rosyjska odpowiedź na sankcje. Zobaczą ją nawet w kosmosie

4 marca 2022 roku rosyjska rakieta Sojuz-2.16 miała wyruszyć na kolejną misję. Zbudowana na bazie wojskowego pocisku balistycznego R-7 i wcześniejszych wersji Sojuza rakieta to stosunkowo nowa, dwustopniowa (opcjonalnie można dołączyć trzeci stopień o nazwie Fregat) konstrukcja.

Pierwszy udany start tej wersji rakiety miał miejsce w 2004 roku, a do tej pory – na 120 lotów – tylko 2 zakończyły się niepowodzeniem. Sojuz-2.16 ma 46 metrów długości, waży 305 ton i może wynieść na orbitę ładunek o masie przekraczającej 7 ton.

Misja zaplanowana na 4 marca 2022 roku została jednak odwołana. Jak wynika z komunikatu Roskosmosu, wynika to z rosyjskich obaw, że satelity OneWeb mogą być używane do celów wojskowych. Co więcej, kadłub rakiety stał się nośnikiem najnowszych, rosyjskich sankcji.