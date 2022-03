Rakiety z głowicami kasetowymi. Rosjanie atakują cywilów

W miejscowości Pokrowsk w obwodzie donieckim odnalezione zostały szczątki po pociskach, które wyposażone były w głowice kasetowe. Jak zauważają dziennikarze serwisu defence24.pl, były to rakiety kalibru 300 mm, które wystrzeliwano z wyrzutni BM-30 Smiercz. Tego typu amunicja służy do rażenia celów na dużym obszarze.

Zdjęcia odnalezionych w Pokrowsku rakiet opublikował kilka dni temu Pawło Kyryłenko, czyli szef władz obwodu donieckiego. "To przyszło dziś wieczorem do mieszkańców Pokrowska od Rosjan. Dziękujemy - dostaliśmy. Odpowiedzmy!" - napisał ukraiński polityk we wpisie na Facebooku.