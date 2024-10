Ciężkie śmigłowce dla Wojska Polskiego. Minister potwierdza, że ich potrzebujemy

"Potrzebujemy większych śmigłowców. Myślimy o tym w ministerstwie" – stwierdził szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Super Expressem. To kategoria sprzętu, którego mimo ogromnych zakupów i setek miliardów przeznaczanych na modernizację Wojsko Polskie do tej pory nie ma. Do czego są potrzebne takie maszyny i jakie są ich możliwości?