Największy śmigłowiec armii USA. CH-53K King Stallion ze wstępną gotowością operacyjną

Moje pełne zaufanie do zdolności CH-53K do wykonania misji przenoszenia ciężkich ładunków jest wynikiem udanych testów rozwojowych i operacyjnych przeprowadzonych przez Air Test and Evaluation Squadron (HX) 21 i Marine Operational Test and Evaluation Squadron (VMX) 1 – przekazał gen. Mark Wise z Korpusu Piechoty Morskiej USA.