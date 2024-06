Śmigłowce CH‑47 Chinook. Ciężkie maszyny transportowe dla Polski

Choć wcześniejsze deklaracje MON-u wskazywały, że rolę ciężkich śmigłowców transportowych będą w Polsce pełnić AW-101 , to w wielu krajach Zachodu zadania tej klasy maszyn przypisane są właśnie do Chinooków.

CH-47 Chinook to niezwykły śmigłowiec. Za jego wyjątkowość odpowiadają nie tylko nietypowe rozwiązania techniczne, ale przede wszystkim możliwości – to z ich powodu opracowana jeszcze w latach 60. XX wieku maszyna nie tylko jest nadal eksploatowana, ale producent nieustannie ją rozwija , a Chinook ciągle jest produkowany.

Korzystanie z niej, a także z drzwi po bokach kadłuba jest ułatwione także dzięki bardzo niskiemu podwoziu śmigłowca – poziom przestrzeni ładunkowej znajduje się tuż nad ziemią. Pozwala to np. na bardzo efektowny "załadunek" łodzi motorowej, która - po zanurzeniu części kadłuba śmigłowca w wodzie - może wpłynąć bezpośrednio do ładowni.

CH-47F jest napędzany przez dwa silniki Honeywell T55. Pozwalają one na rozpędzenie maszyny do 315 km/h i osiągnięcie pułapu 6,1 km. Zasięg Chinooka sięga 740 km, ale można go zwiększyć dzięki instalacji do tankowania w locie.