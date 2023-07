Porażka Rosjan. Największy śmigłowiec świata uszkodzony w kuriozalny sposób

Śmigłowiec Mi-26, jeśli nie zostanie po prostu zezłomowany, to jego remont może zająć parę miesięcy lub nawet lat. Co ciekawe, ten egzemplarz należał do straży granicznej podległej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa (FSB), a ta według raportu "The Military Balance 2021" dysponowała w 2020 r. zaledwie dziesięcioma egzemplarzami.