Sąsiad Polski podjął decyzję. Wyda majątek na śmigłowce

To duża kwota nawet jak na warunki niemieckie. Same śmigłowce będą kosztować 7,2 mld euro. Niemcy kupią 60 egzemplarzy CH-47F Chinook . Na pozostałe koszty zawieranej umowy złożą się kontrakty krajowe oraz dodatkowe wyposażenie amerykańskich maszyn.

CH-47F Chinook to wielozadaniowy, ciężki śmigłowiec o dość charakterystycznym wyglądzie. Wynika to z faktu, iż jest to konstrukcja z tandemowym układem przeciwbieżnych wirników. Trzyosobowa załoga CH-47F Chinook może rozwinąć prędkość do 315 km/h.