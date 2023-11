Ci Rosjanie mieli szczęście. Ukraiński wybuchowy łazik zawiódł

Podczas gdy rosyjscy żołnierze najpewniej odurzeni narkotykami potrafią atakować niczym zombie w okolicy Awdijiwki to Ukraińscy starają się zminimalizować ryzyko śmierci bądź odniesienia obrażeń m.in. poprzez wykorzystanie dronów lub zdalnie sterowanych łazików.

Te były już wykorzystywane do podrzucania Rosjanom min, a niedawno rozpoczęto seryjną produkcję łazika Ratel S. Podobny do niego model został znaleziony przez Rosjan w ich okopie, ponieważ z jakichś powodów się nie zdetonował. Gdyby nie to najpewniej Ukraińcom udałoby się stosunkowo szybko i prosto wyeliminować wielu Rosjan bez ponoszenia strat.