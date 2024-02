Chiński Starlink. Satelity Elona Muska są zbyt groźne, Pekin chce je skopiować

Starlink zrobił na chińskich decydentach tak duże wrażenie, że – wraz z poszukiwaniem sposobów na jego zniszczenie – władze Chin postanowiły go skopiować. Kosmiczna rywalizacja dotyczy zarówno zamiaru zbudowania przez Chiny orbitalnej infrastruktury komunikacyjnej , jak również możliwie szybkiego zajęcia niskich orbit przez kontrolowane przez Pekin konstelacje satelitów.

Dlatego jako najbardziej pożądane rozwiązanie uznano nie samo zniszczenie Starlinka , co pozyskanie przez Chiny możliwości, jakie zapewnia amerykańska konstelacja. Wnioski takie zawarto w opublikowanym jeszcze w 2022 roku raporcie, przygotowanym przez zespół badawczy pod kierunkiem Rena Yuanzhena z Pekińskiego Instytutu Śledzenia i Telekomunikacji.

Główny nurt opinii jest taki, że nasze środki zaradcze powinny być konstruktywne. Oznacza to budowę własnych satelitarnych sieci internetowych.

Starlink – satelitarny internet Elona Muska – powstał jako usługa dla cywilów, gwarantująca dostęp do internetu niezależnie od warunków pogodowych, ukształtowania terenu czy dostępności infrastruktury.

Amerykańskie siły powietrzne doceniły działanie w rejonie Arktyki, gdzie zawodzą inne kanały komunikacji, a Siły Kosmiczne – na co zwraca uwagę serwis Defense One - traktują Starlinka jako dodatkowy, alternatywny kanał komunikacji przeznaczony dla podmiotów rządowych . Nieograniczony geograficznie kanał łączności ułatwia także kontrolę i wymianę danych, m.in. z różnego rodzaju bezzałogowcami.

Prawdopodobnie najbardziej przemawiającym do wyobraźni przykładem jest jednak wojna w Ukrainie, gdzie jego znacznie zauważył m.in. szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR gen. Kyryło Budanow .

Barierą, która uniemożliwia Chinom rozmach na miarę inicjatywy SpaceX są jednak koszty. O ile SpaceX dzięki elementom wielokrotnego użytku może pozwolić sobie na liczne starty, to Chiny – wciąż uzależnione od tradycyjnych rakiet nośnych – nie są w stanie budować własnej konstelacji w tempie, z jakim robi to prywatna, amerykańska firma.

Start rakiety Falcon 9, której pierwszy moduł jest odzyskiwany i wielokrotnie wykorzystywany, to koszt ok. 62 mln dolarów. Koszt wyniesienia ładunku spada w trym przypadku do 1,7-2 tys. dolarów, a w przypadku wykorzystania rakiety Starship jest szacowany jeszcze niżej – na około 1,3-1,5 tys. dol. za kilogram.