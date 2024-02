Znów pojawiają się na froncie. Ukraińcy niszczą amerykański sprzęt

Do sieci już od kilku dni trafiają materiały, z których wynika, że Rosjanie mają dostęp do technologii Starlink od Elona Muska. Dla rosyjskich żołnierzy to znaczne udogodnienie, bowiem zwykle na froncie dostęp do szybkiego internetu jest utrudniony. Teraz profil Ukrainian Front na platformie X opublikował kolejne nagranie przedstawiające akcję obrońców z 71. Oddzielnej Brygady, którzy przy użyciu drona FPV zniszczyli amerykański terminal używany przez Rosjan. Wykorzystali do tego standardową konstrukcję, czyli niewielkiego bezzałogowca wyposażonego w niewielki ładunek wybuchowy.