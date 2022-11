Elon Musk wyłącza Starlink na Ukrainie? Chodzi o pieniądze

Pod koniec października aż 1,3 tys. terminali Starlink na Ukrainie miało zostać wyłączonych w związku z problemami dotyczącymi ich finansowania. Informacja pochodzi z dwóch anonimowych źródeł należących do CNN .

Temat jest poważny z tego względu, że ma związek z istotnymi utrudnieniami dla ukraińskiej armii. Należący do SpaceX internet satelitarny Starlink to źródło efektywnej komunikacji dla ukraińskich żołnierzy walczących z siłami Rosji.

W tej chwili temat jest na tyle złożony, że wyjaśnienia najlepiej zacząć od przypomnienia, że Elon Musk wyrażał wcześniej swoje niezadowolenie. Jego firma z branży kosmicznej wysłała oficjalny list do Pentagonu, w którym stwierdziła, że łącznie poniosła już koszt o wysokości 100 milionów dolarów. Chodzi oczywiście o finansowanie Starlink dla Ukrainy.

W związku z tym SpaceX oznajmiło, że nie będzie w stanie dalej ponosić tych kosztów. List nie był jedynie formą wypłakania się w ramię Pentagonu , ponieważ zawierał sugestię, że to właśnie Departament Obrony Stanów Zjednoczonych powinien zaspokoić większość niezbędnych opłat, które przełożą się na wsparcie ukraińskiej armii, jako że Starlink jest jednym z filarów jej funkcjonowania. Koszty, o których mowa, to dziesiątki milionów dolarów miesięcznie.

Do tej pory wszystko wydaje się być jasne, lecz jeśli zagłębimy się w to jeszcze bardziej, w końcu dojdziemy do późniejszej wypowiedzi Elona Muska opublikowanej na platformie społecznościowej Twitter.