Z oświadczenia opublikowanego 14 stycznia na stronie brytyjskiego rządu wynika, że premier Rishi Sunak zatwierdził dostawy około 30 sztuk AS90 dla ukraińskiej armii, czyli samobieżnych armatohaubic kalibru 155 mm. Jest to jeden z rodzajów broni, których potrzebują Ukraińcy, aby skutecznie odpierać ataki ze strony Rosjan. Szczegóły odnośnie dostawy broni do Ukrainy ma ogłosić w poniedziałek 16 stycznia brytyjski minister obrony Ben Wallace.

AS90 Braveheart to samobieżna armatohaubica kalibru 155 mm na podwoziu gąsienicowym opracowana przez firmę BAE Systems. AS90 weszła do służby w brytyjskiej armii w 1992 r., a jej produkcja realizowana była do 1995 r. Łącznie powstało 179 armatohaubic tego typu. Według serwisu Military Today mają służyć brytyjskiej armii do 2032 r.