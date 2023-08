Broń, która daje przewagę. Dostaną mniej niż potrzeba?

– Zasięg pocisków z F-16 wynosi co najmniej 70 km. To są stare modyfikacje, a nowe mają zasięg 120 km - pociski AIM-120, najnowsze to nawet 180 km – podkreślał Kyryczewski. Ekspert zauważa, że F-16 w istocie nie będą maszynami, które mają przyspieszać kontrofensywę. Staną się natomiast drogą do "minimalizowania problemów, jakie stwarzają rosyjskie uderzenia rakietowe".