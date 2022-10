Niemieckie Gepardy w Ukrainie. Bronią nieba nad Odessą

Choć Niemcy dotychczas zwlekały się z dostarczaniem dużej ilości ciężkiego uzbrojenia, to ich podejście powoli się zmienia, a Ukraińcy dostają coraz więcej niemieckich prezentów. Jednym z nich są systemy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu Gepard . Trzy sztuki trafiły na Ukrainę w lipcu 2022 r. Teraz będą bronić nieba nad Odessą.

Wydarzenie ma głównie charakter medialny, ale niemieckie Gepardy zostaną wykorzystane do obrony miasta przez irańską amunicją krążącą Shahed-136. Rosjanie wykorzystali już ją do ataków na Odessę, siejąc spustoszenie w infrastrukturze portowej. Gepardy są bezużyteczne wobec rakiet używanych przez Rosjan do bombardowania celów cywilnych w mieście, ale powolne drony kamikaze stanowią dla nich idealny cel.