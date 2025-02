Rosyjscy żołnierze pochwalili się treningiem antydronowym, który w praktyce ograniczał się do akrobatycznych przewrotów i próbach celowania do dronów ze strzelb gładkolufowych. Warto zaznaczyć, że to kolejny przypadek, gdzie amunicji treningowej nie ma i strzały są symulowane okrzykami .

Drugą kategorią są klasyczne strzelby myśliwskie z rodziny Baikał MP-155. Jedną z nich trzyma w rękach nagrywający żołnierz i są to konstrukcje z magazynkiem rurowym pod lufą mieszczące cztery naboje plus jeden w komorze nabojowej. Ich zaletą jest, że są to konstrukcje w kalibrze 12/89 Utramagnum umożliwiających wystrzeliwanie większej liczby cięższych śrucin niż ma to miejsce w kalibrze 12/70.