Pakistan nie uznaje Izraela, ale potajemnie dostarcza amunicję

Pakistan oficjalnie nie chce angażować się w obecne konflikty zbrojne. W praktyce sytuacja może wyglądać inaczej. Na początku roku Karolina Modzelewska, dziennikarska Wirtualnej Polski, pisała o potajemnych dostawach amunicji dla Ukrainy . W sieci pojawiały się także zdjęcia z frontu, które miały to potwierdzać.

Wygląda na to, że to nie jedyne potajemne dostawy pakistańskiej amunicji. Sprzęt miał trafiać także do Izraela. Chociaż Pakistan nie uznaje tego państwa i nie utrzymuje z nim stosunków dyplomatycznych.