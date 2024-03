Atak na Krymie. Zdjęcia ujawniły skalę zniszczenia

Okręt Iwan Churs to drugi przedstawiciel klasy okrętów Jurij Iwanow (pierwszy służy we Flocie Północnej), będący najnowszą jednostką tego typu służącą we Flocie Czarnomorskiej. Mowa tutaj o okręcie wprowadzonym do służby zaledwie w 2018 r. dysponującym wielokrotnie większymi możliwościami w porównaniu do innych okrętów tego typu na Morzu Czarnym pamiętających lata 80. XX wieku.