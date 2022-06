Efekt Rosji? USA znów zainteresowane aktywnym systemem ochrony

W publikacji zwrócono uwagę, że Stany Zjednoczone porzuciły starania o pozyskanie ASOP dla wozów Stryker w 2019 r. Wyjaśniamy, co to za system i dlaczego Waszyngton chciał w niego wyposażyć swoje kołowe pojazdy opancerzone.

Wyłowili go z wody. Leżał na dnie od początku wojny

US Army było zainteresowane pozyskaniem ASOP dla wozów Stryker co najmniej od 2016 r. Serwis Konflikty.pl przypomina, że z początku wybór padł na system Iron Curtain, który był testowany od 2018 r. Narzędzie okazało się skuteczne, ale Amerykanie uznali, że nie jest ono w stanie działać niezawodnie w trudnych warunkach bojowych. Kolejnymi systemami wybranymi do testów były Trophy oraz Iron Fist.