Fregaty Miecznik. Podpisano kontrakt na ich przeciwlotniczą tarczę

CAMM to rodzina pocisków typu odpal i zapomnij wyposażonych we własną aktywną głowicę radiolokacyjną, dzięki czemu radar okrętu musi tylko na początku namierzyć cel, a wystrzelony pocisk już go sobie sam znajdzie. Jest to ogromny progres w stosunku do starszych systemów, gdzie radar okrętu musiał oświetlać cel aż do chwili trafienia, co ograniczało możliwości zwalczania wielu celów nadlatujących z różnych kierunków.