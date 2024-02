Parasol NATO nad Trójmiastem. Fregata Luigi Rizzo weszła do Gdyni

Włoska fregata rakietowa Luigi Rizzo projektu FREMM weszła do Portu Wojennego w Gdyni. Jednostka przybywa do Polski, zastępując fregatę Antonio Marceglia, która powróciła do swojego macierzystego portu. Włoskie okręty rotacyjnie dyżurują w Polsce w ramach sojuszniczego wsparcia, będącego reakcją na rosyjską napaść na Ukrainę.