Brimstone w Ukrainie. Wiadomo, jak z pocisków korzysta ukraińska armia

Z nagrania, które krąży w mediach społecznościowych wynika, że Ukraińcy do wystrzeliwania brytyjskich pocisków Brimstone wykorzystują improwizowane wyrzutnie zamontowane na samochodach dostawczych. Według serwisu militarnego The War Zone jest to pierwsze wideo pokazujące naziemny start pocisków Brimstone w Ukrainie i pierwsze wideo pokazujące ich wystrzelenie z tego typu improwizowanej wyrzutni. Nagranie można obejrzeć poniżej.