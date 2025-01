Sześć planet ustawi się w jednej linii. Szykuje się parada planet

Parada planet to zjawisko, które co jakiś czas pojawia się na nocnym niebie, gdy planety Układu Słonecznego tworzą pozorną linię na niebie. Najbliższe takie widowisko będzie widoczne 25 stycznia i obejmie sześć planet: Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Jednak w zbliżonej koniunkcji będzie je można oglądać już od 21 stycznia. Z czasem dołączy do nich również Merkury, który pojawi się w kolejnych tygodniach.