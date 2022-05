Podwodne karabiny Rosjan. Tym mogą polować na wrogich płetwonurków

Warto zaznaczyć, że do ratowania wartościowych rzeczy z wraku "Moskwy" Rosja wysłała nawet 110-letni okręt ratunkowy "Kommuna" . Z kolei dalej jest nieznany los fregaty "Makarow" , a niedawne informacje o wpłynięciu do portu w Sewastopolu fregaty projektu 11356M mogą dotyczyć drugiego identycznego okrętu "Essen".

Pistolet to było jednak zbyt mało, wiec Rosjanie postarali się zaprojektować podwodny karabinek o większym zasięgu. Dzieło Władimira Simonowa zostało przyjęte do uzbrojenia w 1975 roku. Bazą karabinka APS był poczciwy AK-74, więc mamy tutaj system gazowy z tłokiem o długim skoku, ale ze względu na zasady hydrodynamiki strzela z zamka otwartego, ponieważ lufa musi być cały czas zalana. Ponadto komora zamkowa ma wiele otworów pozwalających na bezproblemowy przepływ wody.

Broń wykorzystuje strzałki kal. 5,66 mm o długości 120 mm umieszczone w odizolowanej od wody łusce po naboju kal. 5.45 x 39 mm zawierającej spłonkę i ładunek prochowy. Wystrzelona strzałka utrzymuje trajektorię zgodnie z działającymi na nią efektami hydrodynamiki, a nie dzięki ruchowi obrotowemu nadanemu przez gwint, jak dzieje się to w klasycznej broni. Z tego względu lufa APS-a nie jest gwintowana, co wypływa negatywnie na celność na lądzie, gdzie nurek bojowy powinien mieć przy sobie drugi karabinek.

Jest to konstrukcja bezkolbowa o masie około 4,6 kg charakteryzująca się lufą o długości 418 mm i podwieszanym granatnikiem kal. 40 mm. Szybkostrzelność teoretyczna to 700 strz./min. Broń wyrzuca zużyte łuski do przodu jak to ma miejsce w karabinkach FN F2000 lub Kel-Tec RFB.