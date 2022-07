Ukraina kontratakuje pod Chersoniem. Rosja traci zestawy S-300

Byłby to kolejny przykład bezradności rosyjskich systemów przeciwlotniczych i antyrakietowych wobec GMLRS po licznie wysadzanych składach amunicji. Na krótkim nagraniu zrobionym przez ukraińskiego cywila widzimy dwa wraki wyrzutni S-300 oraz wóz dowodzenia R-149 AKSh-1. Bardzo możliwe też, że to także ukraińscy cywile byli dla ukraińskich sił zbrojnych źródłem informacji o położeniu wyrzutni.

Systemy S-300 należą do kategorii rozwiązań średniego zasięgu zdolnych do zwalczania celów na dystansie do 150-200 km i na pułapie do 25 km. Rosja wykorzystuje aktualnie dwie wersje, a dokładniej S-300P oraz przeciwbalistyczną S-300W o zasięgu do 40 km. Niedawno pojawiły się też doniesienia, że Rosjanie próbowali wykorzystywać starsze typy rakiet do ataku na cele lądowe.