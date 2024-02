Amerykański łowca terrorystów stracony. Winowajcą rebelianci Huti z Jemenu

To byłaby kolejna utrata drona MQ-9A Reaper przez Amerykanów w pobliżu Jemenu od listopada 2023 roku. Najprawdopodobniej dron został zestrzelony za pomocą systemu przeciwlotniczego. Warto zaznaczyć, że Huti posiadają pewną liczbę systemów 2K12 Kub lub S-125 Neva , zdolnych do strącenia celu znajdującego się na pułapie 15 km.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ ręczne zestawy typu MANPADS, na przykład rosyjska Igła czy polski Piorun, nie są odpowiednie do zwalczania celów znajdujących się na wysokim pułapie. Należy również podkreślić, że w porównaniu do samolotów duże drony mają stosunkowo niewielką sygnaturę radiolokacyjną, zwłaszcza patrząc od przodu. Jeśli jednak radar wyrzutni oświetliłby na przykład bok (większa powierzchnia odbicia), mógłby to umożliwić naprowadzenie pocisku.