Stormer HVM w Ukrainie. Pierwsze systemy w rękach żołnierzy

Opancerzona platforma gąsienicowa z wyrzutnią pocisków Starstreak posiada osiem gotowych do strzału pocisków, a wewnątrz kadłuba znajduje się do 12 zapasowych pocisków. Starstreak mają dwustopniowy silnik rakietowy na paliwo stałe i poruszają się z prędkością ponad trzykrotnie większą niż prędkość dźwięku - około 3,5 Macha. Zasięg pocisków to od 1,5 do 5,5 km.