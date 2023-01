Finlandia się zbroi. Zakupiła szwedzki system przeciwlotniczy Saab RBS-70

Finowie zamówili najnowszą wersję systemu Saab RBS-70 NG za około 78 mln dolarów, której dostawy zostaną zrealizowane w latach 2023 - 2026. Nowe systemy dołączą do już obecnie wykorzystywanych od 15 lat systemów RBS-70 w Finlandii oznaczonych jako ITO05 i ITO05M (Ilmatorjuntaohjus 05). Jest to kolejny sukces szwedzkiej firmy, która dostarczyła już ponad 1600 wyrzutni i 18 000 pocisków do 19 państw.

RBS-70 - system niewrażliwy na systemy walki elektronicznej bądź samoobrony

System RBS-70 to rozwiązanie krótkiego zasięgu, a jego nazwa jest skrótem od Robotsystem 70. Korzenie RBS-70 sięgają lat 70. XX wieku, kiedy to neutralna Szwecja potrzebowała systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu. Na zapotrzebowanie odpowiedział lokalny przemysł obronny projektując pierwszy wariant systemu RBS-70 wprowadzony do służby w 1979 roku.

Szwedzi poszli tutaj jednak pod prąd, ponieważ kiedy najwięksi gracze eksperymentowali z pociskami wyposażonymi we własną głowicę naprowadzającą opartą na sensorze IR, kombinacji IR/UV lub IIR bądź półaktywnej głowicy radiolokacyjnej to Szwedzi zdecydowali się na wykorzystanie naprowadzania opartego o pierwotną wiązkę lasera identycznie jak ma to miejsce w nowszym brytyjskim Strarstreaku i Martlecie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

F-16 - wielozdaniowe myśliwce Polskich Sił Powietrznych

Ta ma swoje zalety oraz wady, z czego do pierwszych należy stosunkowo niski koszt systemu oraz niewrażliwość na systemy walki elektronicznej bądź samoobrony. Te wykorzystują najczęściej pułapki termiczne zwane flarami czy dalece bardziej zaawansowane także i teraz rzadko spotykane DIRCM.

Z drugiej strony wadą tego rozwiązania jest konieczność "pilnowania" manewrującego celu przez strzelca aż do chwili trafienia wystrzelonego pocisku. Warto jednak zaznaczyć, że od 2011 Szwedzi stosują celownik termowizyjny i system wspomagający utrzymanie wiązki laserowej na celu.

Mimo wszystko ten system wystawia operatora wyrzutni na atak, ponieważ, większość samolotów oraz śmigłowców ma systemy informujące opromieniowaniu wiązką lasera. W niektórych przypadkach lokalizowane jest nawet jej źródło, co w ciągu tych paru sekund może wystarczyć do ostrzelania celu bronią pokładową.

Z kolei efektorem systemu jest poruszający się z prędkością Ma 2 (681 m/s) o masie około 15 kg, z głowicą kumulacyjno-odłamkową o masie 1,1 kg umożliwiającą zwalczanie zarówno celów powietrznych, jak i lądowych w postaci np. transporterów opancerzonych z rodziny BTR-80 lub bojowych wozów piechoty BMP-2. Saab podaje, że maksymalny zasięg dla celów latających to 9 km, a ich maksymalny pułap to 5 km.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski