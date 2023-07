Zeznanie w sprawie UFO. Komisja Izby Reprezentantów przesłuchała świadków

UFO jest dokładnie tym, na co wskazuje rozwinięcie skrótu – latającym obiektem, którego pochodzenie nie zostało potwierdzone. W Polsce stosuje się niekiedy nazwę NOL – niezidentyfikowany obiekt latający .

To właśnie on jest głównym sprawcą nagłośnienia w ostatnim czasie kwestii UAP i – jako tzw. sygnalista – uzyskał możliwość zeznawania ze złamaniem obowiązującej go klauzuli poufności.