Wojsko USA się zbroi. Nowy sprzęt robi ogromne wrażenie

Jak podaje serwis Zbiam.pl, Dowództwo Systemów Morskich Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych zawarło umowę na nowe okręty pomocnicze dla US Navy. Są to przyszłe USNS Thurgood Marshall (T-AO-211) i USNS Ruth Bader Ginsburg (T-AO-212) a wartośc umowy szacuje się na ok. 890 mln dolarów. Za kolejne 1,6 mld dolarów ma powstać także nowy T-AO 213. Oba zlecenia mają zostać ukończone do 2027 roku.