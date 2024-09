Zamienili muzeum w fortecę. Ukraińcy zrzucili na nią "bombowy czteropak"

To umożliwia przenoszenie na jednym pylonie MiG-a wyrzutnię BRU-61/A wraz z ładunkiem czterech bomb GBU-39 SDB, ponieważ łączna masa zestawu wynosi lekko ponad 600 kg. W teorii MiG-29 może przenosić aż 16 bomb lotniczych, co jest ogromnym progresem wobec czterech sztuk.

Z kolei bomby GBU-39B Small Diameter Bomb (SDB) wprowadzone do służby w USAF w 2006 roku to małe bomby kierowane umożliwiające rażenie większej liczby celów podczas jednego nalotu.

Ważące 122 kg, z czego 93 kg przypada na głowicę bojową bomby SDB to "waga piórkowa" wśród bomb lotniczych, ale dzięki możliwości trafienia z precyzją nawet do jednego metra są skuteczną bronią. Bomba może zdetonować się w powietrzu, tworząc śmiercionośny grad odłamków bądź z opóźnieniem po przebiciu się np. przez ścianę budynku. Wedle Boeinga bomby SDB są w stanie przebić 90 cm zbrojonego betonu, co jest niezwykle trudne dla pocisków artyleryjskich.

Są to też bomby z rozkładanymi skrzydłami więc jeśli zostaną zrzucone z dużej wysokości, to mogą lecieć do celu kilkadziesiąt kilometrów. Pozwala to na trzymanie przenoszącego bomby samolotu daleko poza zasięgiem obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. Jest to bardzo skuteczne narzędzie, ale Ukraińcy potrzebują poza bombami większej liczby samolotów.