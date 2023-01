Rosjanie umieszczają ją w zabawkach. To zakazana broń

Jak wskazuje ukraiński serwis Defense Express, a terenie blisko 60 krajów na całym świecie rozsianych jest 110 milionów różnych min. Ukraina od 2014 r. przoduje w tym zestawieniu z powodu rosyjskiej agresji. W zdarzeniach związanych z materiałami wybuchowymi zginęły 172 osoby, w tym 21 dzieci. Ranne zostały natomiast 374 osoby, z czego 45 to osoby niepełnoletnie. Wybuchy min są przyczyną 35 proc. takich zdarzeń.

Ukraińcy podkreślają, że Rosjanie umieszczają takie materiały nawet w pluszowych misiach. Na wspólnej konferencji resortu obrony w Kijowie i Sztabu Generalnego pokazano, jakie rodzaje min zostały znalezione w przedmiotach pozostawionych przez żołnierzy Putina na dawnych terenach okupowanych. Uwagę zwraca charakterystycznie wyglądająca mina przeciwpiechotna znana jako POM-3 Medalion . Jest to broń zakazana przez międzynarodową konwencję.

Jak pisała Karolina Modzelewksa, POM-3 Medalion to nowy rodzaj min, które są w stanie nie tylko wykryć ludzkie kroki, ale także odróżnić je od kroków zwierząt . Rosjanie rozmieszczają je w Ukrainie m.in. za pośrednictwem systemu minowania narzutowego ISDM Zemledelije.

Jeśli chodzi o wspomniany wcześniej system ISDM Zemledelije, to jest to rozwiązanie, które pozwala w zaledwie kilka minut pokryć minami ogromny teren o powierzchni setek metrów kwadratowych. Jest to kompleks osadzony na ciężarówce Kamaz, który po raz pierwszy zaprezentowano w 2020 r. System wykorzystuje wieloprowadnicową wyrzutnię rakietowej kal. 122 mm, a jego środkiem rażącym są właśnie miny POM-3 Medalion.