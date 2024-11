Amerykanie zdecydowali. Przekażą Ukrainie zakazaną broń

Zakazuje on użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz nakazuje zniszczenie posiadanych zapasów. Idea jest słuszna, ale brutalna rzeczywistość pokazuje, że gdyby nie te ograniczenia to Ukraina miałaby większe możliwości obrony przed Rosjanami.

Warto zaznaczyć, że Traktatu Ottawskiego nie ratyfikowały takie państwa jak m.in. Rosja, Chiny oraz USA mające ogromne zapasy prostych min przeciwpiechotnych z okresu zimnej wojny. Teraz część swoich zapasów Ukrainie przekażą Amerykanie, co będzie ogromnym wzmocnieniem obrony, podobnie jak miało to miejsce również z zakazaną w wielu państwach amunicją kasetową .

Sami Amerykanie ostatni raz zastosowani miny przeciwpiechotne na dużą skalę w 1991 r. podczas I wojny w Zatoce Perskiej, nie licząc małoskalowego okresu stosowania ich w 2002 r. w Afganistanie. W 2022 r. Stan Brown piastujący stanowisko głównego zastępcy asystenta sekretarza w Biurze Spraw Politycznych i Wojskowych przyznał w jednej z rozmów , że USA dysponują dokładnie 3 mln min przeciwpiechotnych . Są one przeznaczone wyłącznie do stosowania na Półwyspie Koreańskim.

W przypadku najprostszych min przeciwpiechotnych są to M14 i M16 zaprojektowane jeszcze w latach 50. XX wieku. Pierwsza to cylindryczna trudnowykrywalna mina z plastiku z jedynym metalowym elementem w postaci iglicy detonującej ok. 28 g materiału wybuchowego. Jej zapalnik jest naciskowy i do jego aktywacji wystarczy zaledwie 11,5 - 13,5 kg.