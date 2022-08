Wostok 22. Wspólne manewry Rosji i Chin na Dalekim Wschodzie

Organizowane przez Rosję, strategiczne manewry, są przeprowadzane co roku w innej części kraju. Uwaga, jaką na sobie regularnie skupiają, jest z reguły związana z ich skalą. Niektóre z przerzucanych na ćwiczenia jednostek pokonują ogromne odległości, a stałym elementem jest też przerzut pozostających w wysokiej gotowości wojsk powietrznodesantowych .

Dziesiątki czy nawet setki tysięcy ćwiczących żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym stanowią, przynajmniej w teorii, poważną, gotową do działania siłę.

W tym roku manewry Wostok 22 (Wschód 22) są organizowane w cieniu wojny w Ukrainie. Niektórzy eksperci uważają, że dla Władimira Putina to dobra okazja, aby bez ogłaszania powszechnej mobilizacji powołać wiele tysięcy rezerwistów i wysłać ich na ćwiczenia. Z Wostoku 22 zamiast do domów, rezerwiści mają zostać przerzuceni na front w Ukrainie. To jednak – na razie – tylko hipoteza.