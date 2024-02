World Defense Show 2024 – polska broń w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska to dla światowej branży militarnej wyjątkowy rynek. Saudowie przeznaczają na zbrojenia aż 7,4 proc. PKB , co daje im obecnie drugie miejsce na świecie – za walczącą z rosyjską agresją Ukrainą.

Nie zmienia to faktu, że dla producentów broni zarówno Arabia Saudyjska, jak i cały rejon Zatoki Perskiej, gdzie wydatki na broń w relacji do PKB należą do najwyższych na świecie (Katar – 7 proc. PKB, Oman – 5,2 proc, Kuwejt – 4,5 proc.), to bardzo ważny, lukratywny rynek, a znaczenie imprezy podkreśla zorganizowanie jej pod patronatem króla Salmana Bina Abdulaziza Al-Sauda.