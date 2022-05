Granatnik RGP-40. Nowoczesna, polska broń na wojnie w Ukrainie

Ciekawą cechą polskiego granatnika są rozwiązania, zmniejszające jego wagę – ponieważ wymogiem wojska była masa niezaładowanej broni poniżej 6,5 kg, konstruktorzy początkowo zmniejszyli ją poprzez szerokie zastosowanie tytanu. Ostatecznie wybrano jednak tańsze rozwiązanie w postaci elementów z aluminium, dzięki którym masa granatnik została ograniczona do około 6,3 kg.

Dzięki użyciu różnego rodzaju amunicji 40×46 mm, granatnik może służyć do rażenia celów oddalonych o 400, a nawet 800 m (specjalną amunicją), w czym pomaga montowany na broni celownik kolimatorowy.

Nietypowym – opcjonalnym rozwiązaniem – jest także możliwość umieszczenia pod lufą granatnika uchwytu na pistolet, co zapewnia strzelcowi możliwość samoobrony na bliskim dystansie.

Niestety, ponad dekada rozwoju i ulepszania granatnika RGP-40 nie przełożyła się na jego komercyjny sukces. Los tej broni to przykład problemów, występujących pomiędzy polskim sektorem zbrojeniowym a MON-em.

Ostatecznie zamówiono jedynie 200 granatników RGP-40, a wyprodukowany przez tarnowskie zakłady sprzęt został uznany za niezgodny z zamówieniem, na co wpłynęły nie wady samej broni, ale problemy proceduralne, związane z używaną podczas testów amunicją.

Doprowadziło to do budzącej kontrowersje sytuacji, w której nowoczesna, zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce broń nie mogła zostać przekazana polskiemu wojsku. Partia fabrycznie nowych, zakonserwowanych granatników została zmagazynowana przez producenta, co stało się m.in. przyczyną interpelacji poselskich w tej sprawie.