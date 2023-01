"Warszawianki" alarmowo wyszły w morze. Baza rosyjskiej floty w Noworosyjsku opustoszała

Czarnomorskie "Warszawianki" mają na pokładzie do czterech pocisków tego systemu, wystrzeliwanych z wyrzutni torpedowych okrętu. Mogą to być pociski manewrujące 3M14 przeznaczone do atakowania celów lądowych o zasięg do 2500 km, a także pociski przeciwokrętowe 3M54 o zasięgu do ok. 660 km, albo przeznaczone do atakowania okrętów podwodnych rakietotorpedy 91R1.