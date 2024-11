"Wampir" vs rosyjski Tor. To nie powinno się zdarzyć

Mimo iż atak nie wywołał na pierwszy rzut oka dużych zniszczeń, to warto zaznaczyć, że anteny radarów są najdroższym i najtrudniejszym do naprawy elementem systemu przeciwlotniczego. Z drugiej strony są one też najdelikatniejszym elementem i poszatkowanie anteny radaru odłamkami może go uszkodzić całkowicie lub znacząco pogorszyć jego możliwości.