Walki pod Awdijiwką. Rosjanie z bardzo dziwnym czołgiem T‑72B3

Tego typu dodatek najpewniej wykonany polowo miał w teorii zapewnić właściwości maskujące zbliżone do siatek kamuflażowych lub nawet kamuflaży wielospektralnych pokroju tych widocznych na bojowych wozach piechoty CV90 . Takie maskowanie nie tylko bardzo skutecznie rozbija sylwetkę obiektu w świetle dziennych, ale także zmniejsza sygnaturę termiczną i radiolokacyjną obiektu, na który jest nałożone.

Czołgi T-72B3, które są produkowane od 2011 r., stanowią najliczniejszy typ maszyn w rosyjskiej armii. Pojazdy są wyposażone w nowoczesny system kierowania ogniem o nazwie Sosna-U. Jest on oparty na pochodzących z Francji termowizyjnych kamerach Catherine-FC .

Według raportu "The Military Balance 2021", Rosjanie mieli do dyspozycji 1150 czołgów tego typu. Niemniej jednak jest bardzo prawdopodobne, że w 2022 r. liczba ta przekroczyła 1200 sztuk. Warto jednak podkreślić, że na podstawie informacji zebranych przez grupę Oryxspioenkop, Rosjanie stracili co najmniej ponad 350 czołgów T-72B3.