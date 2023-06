Przyjechały po Rosjan. Bestie ze Szwecji już w Ukrainie

"Szwedzkie gąsienicowe bojowe wozy opancerzone CV90 z wojskami Ukrainy w pobliżu Bachmutu" – czytamy na profilu Euromaidan Press. Obrońcy otrzymali już broń, której transport w Niemczech zauważono jeszcze w maju 2023 r. Nie jest znana całkowita liczba maszyn, które zostały już przekazane w ręce Kijowa, jednak obecnie może to być przynajmniej 20 pojazdów.

Osłona na armacie CV90 w Ukrainie może wskazywać, że maszyny dopiero trafiły do żołnierzy, którzy przygotowali już wozy do walki. Niemniej, jest to ważny na froncie pojazd, który w specjalnej wersji przekazanej za wschodnią granicę Polski może w bezpieczny sposób transportować załogę składającą się z sześciu osób.