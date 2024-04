Lotnicza pomoc dla Ukrainy. Litwa przekazała samolot L‑39ZA Albatros

L-39 Albatros to opracowany w latach 60. w Czechosłowacji samolot szkolno-bojowy . Konstrukcja ta została przyjęta przez kraje Układu Warszawskiego (z wyjątkiem Polski, gdzie opracowano samolot TS-11 Iskra ) jako standardowy samolot szkolny, czego następstwem była wielkoskalowa produkcja – powstało ponad 2,9 tys. egzemplarzy tej maszyny.

Jednosilnikowy, dwuosobowy samolot ma 12 metrów długości, 9,5 m rozpiętości skrzydeł i maksymalną masę startową ok. 5,8 t, z czego 1,2 t może przypadać na uzbrojenie przenoszone na pięciu węzłach podwieszeń. L-39NG może rozpędzać się do około 900 km/h, a pułap tej maszyny wynosi nieco ponad 11,5 km.

Ponieważ za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej Litwy odpowiada natowski program Baltic Air Policing, od 2019 roku ostatni litewski Albatros nie był eksploatowany. Został zdemontowany i drogą lądową trafił do Ukrainy . Jest to konstrukcja znana Ukraińcom – ukraińskie siły powietrzne użytkują kilka Albatrosów w roli maszyn szkolnych.

Przekazany przez Litwę Albatros to maszyna w wersji L-39ZA. W tym wariancie samolot został dostosowany nie tytlko do zadań szkolnych, ale także bojowych. W związku z tym ma wzmocnione podwozie, masę przenoszonego uzbrojenia powiększoną do 1290 kg, a także dodatkowe, dwulufowe działko GSz-23 umieszczone w konforemnym zasobniku pod kadłubem.