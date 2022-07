Pierwsze trzy niemieckie Gepardy w Ukrainie. Będą koszmarem dla Rosjan

Wedle informacji przekazanych przez ukraiński MON, w poniedziałek do służby wcielono pierwsze przeciwlotnicze systemy krótkiego zasięgu Flakpanzer Gepard. Pierwsza propozycja przekazania Ukrainie Gepardów pojawiła się pod koniec kwietnia , ale to problemy ze znalezieniem dostawcy dość niszowej amunicji kal. 35x228 mm znacząco przeciągnęły sprawę. Niedawno informowaliśmy o szkoleniu ukraińskich załóg na terenie Niemiec, a teraz wreszcie pierwsze Gepardy są już na ukraińskiej ziemi.

Flakpanzer Gepard to system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu bazujący na podwoziu czołgu Leopard 1 wprowadzony do służby w Bundeswehrze w 1976 r. Jego zadaniem była ochrona przemierzających się kolumn pancernych lub zmechanizowanych przed środkami napadu powietrznego obejmujących samoloty i śmigłowce.

System był wykorzystywany do 2010 roku, a decyzja o jego wycofaniu bez wprowadzenia następców nastąpiła w wyniku cięć budżetowych. Z tego względu dolne piętro obrony przeciwlotniczej Bundeswehry w praktyce zniknęło , ponieważ aktualnie dostępne jest tylko parę zestawów Ozelot podległych pod Luftwaffe. Niemcy planują odtworzyć swoje możliwości, a jedną z rozważanych opcji jest oparcie się na systemie Skynex (znacząca modernizacja systemu kal. 35 mm znanego z Geparda) osadzonym na kołowym transporterze Boxer .

Gepard to konstrukcja o masie 47 ton z trójosobową załogą zdolną zwalczać cele na dystansie do 4 km za pomocą pary armatek automatycznych Oerlikon KDA L/R04 35/90 kal. 35 mm o szybkostrzelności 550 strz./min każde. Łącznie daje to 1100 strz./min, a zapas amunicji wynosi 680 sztuk.