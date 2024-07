Umowa na modyfikację polskich F‑16. Nowe możliwości dla Jastrzębi

Ostatnie miesiące przyniosły serię umów dotyczących polskich F-16. Jeszcze we wrześniu 2023 r. podpisano umowę opiewającą na 1,7 mld złotych . Dotyczyła ona dostaw materiałów eksploatacyjnych, ale także zmian w oprogramowaniu samolotów, aktualizacji baz danych uzbrojenia czy pracy pokładowych systemów walki radioelektronicznej.

Kolejna umowa, z grudnia 2023 r., była związana z modernizacją modułów przeznaczonych do przesyłania danych w natowskim kodowanym standardzie Link 16. Następne umowy, które zawarto w marcu i kwietniu 2024 r., dotyczyły systemów łączności.

Zmiany te, choć potrzebne, nie zapewniają jednak istotnego wzrostu możliwości bojowych. Tymczasem – choć Jastrzębie to obecnie fundament polskiego lotnictwa wojskowego i symbol jego nowoczesności – polskie F-16, czyli wariant F-16 C/D Block 52+ , nie są już sprzętem pierwszej młodości.

Umowa na nie została podpisana w 2003 r., a dostawy zrealizowano w latach 2006-2008. W praktyce oznacza to, że najstarsze z polskich F-16 zbliżają się do umownej granicy 20 lat uznawanej w przypadku tych maszyn za połowę przewidywanego czasu eksploatacji.

To czas na przeprowadzenie poważnej modernizacji, znanej pod nazwą MLU (mid-life update/upgrade). Jest to modernizacja przeprowadzana w połowie przewidywanego cyklu życia sprzętu – gdy nie jest on jeszcze dramatycznie przestarzały, ale technicznie zaczyna odstawać od światowej czołówki.