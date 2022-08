Modernizacja rosyjskich BMD-4M. Zmienia je w zwykłe BMP-3

W sieci pojawiły się zdjęcia dodatkowych pakietów opancerzenia dla wozów BMD-4M, które są użytkowanie niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, co opisał Łukasz Michalik. Rosjanie wykorzystują te zaprojektowane specjalnie na użytek wojsk powietrznodesantowych pojazdy jak najzwyklejsze bojowe wozy piechoty, co prowadzi do ogromnych strat. Bardzo ciekawe, dlaczego nie widzimy pakietów dodatkowego opancerzenia specjalnie zaprojektowanego dla tych wozów.