Podczas konfliktu w Macedonii, w czerwcu 2001 roku, tamtejszy rząd kupił od Ukrainy cztery samoloty bojowe SU-25 – trzy jednomiejscowe i jeden dwumiejscowy. Odrzutowce były przeznaczone do wsparcia piechoty, a podczas konfliktu wykonały kilka lotów bojowych wspierających działania macedońskich sił bezpieczeństwa. Teraz – jak podaje macedoński serwis MDK – wspomniane samoloty SU-25 zostały zwrócone Ukrainie.

W czerwcu macedońska partia Levica dowiedziała się od oficerów, że na lotnisku wojskowym ARM są sprawdzane i naprawiane samoloty SU-25. "Według otrzymanych informacji naprawy te są wykonywane przez ukraińskich inżynierów wojskowych, co wskazuje, że są przeprowadzane, aby dostarczyć je do Ukrainy jako darowiznę z naszej strony, aby były gotowe do użycia na froncie".