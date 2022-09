Rosjanie uciekli w popłochu. Ukraińcy przejęli z ich bazy drona Orłan-10

Rozpoznawczy bezzałogowy system powietrzny, który pozostawili uciekający rosyjscy żołnierze, był przydzielony do 15. Brygady Lotnictwa Federacji Rosyjskiej. To pierwszy raz, kiedy w ręce ukraińskich żołnierzy wpadł pełny kompleks rosyjskiego drona wraz z segmentem kontroli naziemnej oraz pełną dokumentacją techniczną.

Orłan-10 to rosyjski wielozadaniowy bezzałogowy statek powietrznych (UAV) średniego zasięgu opracowany przez Special Technology Center (STC) w Sankt Petersburgu dla rosyjskich sił zbrojnych. Bezzałogowy statek powietrzny ma masę startową ok. 14 kg i może operować na pułapie do 5 tys. m. Zasięg drona jest szacowany na ok. 100 km (przy czym sygnał wideo jest o 20 km większy).