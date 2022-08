Ukraiński MiG-29 w akcji. Pilot pokazał bojowe zastosowanie pocisków HARM

Materiał filmowy bezsprzecznie potwierdza, że Ukraina używa myśliwców produkcji radzieckiej MiG-29 do wystrzeliwania dostarczonych przez Stany Zjednoczone pocisków AGM-88 HARM przeznaczonych do eliminacji radarów. "Ukraiński pilot nakręcił i zmontował wideo podczas swojej misji bojowej. Iwan dedykuje to wideo swojemu poległemu bratu Jewhenowi Łysence, który bohatersko zginął w walce powietrznej z rosyjskimi najeźdźcami 9 marca" – podały Siły Powietrzne Ukrainy.