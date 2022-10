Znikający żołnierze. Polski kamuflaż działa jak czapka niewidka

Odpowiedni kamuflaż może ocalić życie niejednego żołnierza. Swego czasu głośno było o innowacyjnym wynalazku izraelskiej firmy Polaris Solutions, który został nazwany kamuflażem wielospektralnym. Jak pisał Łukasz Michalik , jest to rozwiązanie, które sprawia, że "współcześni żołnierze będą dosłownie znikać z pola bitwy". Produkt, który przypomina wyglądem koc, jest kamuflażem wielofunkcyjnym: chroni żołnierza zarówno przed wykryciem za pomocą wzroku, jak i za pomocą nokto- i termowizji.

W Polsce również są prowadzone próby opracowania idealnych kamuflaży. I trzeba przyznać, że mamy na tym polu pewne sukcesy. Warto wspomnieć tutaj chociażby o awangardowym kamuflażu MAPA , który został zaprojektowany specjalnie do użycia w polskich lasach.

Ciekawym rozwiązaniem, które może sprawdzić się na wielu różnych polach walki, jest także opracowana w Poznaniu termiczna mata maskująca INVISI-TEC IR . Niedawno wybrałem się do tego miasta, aby przetestować w terenie działanie wspomnianego kamuflażu i przekonać się, czy możemy mówić w tym przypadku o polskiej "czapce niewidce".

Zanim przejdziemy do omówienia wspomnianych testów, warto wyjaśnić, jak w zasadzie działa kamuflaż oraz jakie rodzaje maskowania są stosowane w wojsku. Jak zwracał uwagę Konstanty Młynarczyk, nawet dobrze dopasowany do środowiska jednobarwny mundur zawsze będzie kontrastował z tłem. Dzieje się tak, ponieważ nasz mózg jest doskonale przystosowany do rozpoznawania kształtu ludzkiej sylwetki.