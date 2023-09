Rosjanie zaatakowali nocą. Użyli dronów kamikaze

W nocy z 10 na 11 września 2023 r. doszło do kolejnego ataku Rosjan na Kijów. Władze stolicy Ukrainy poinformowały o wykorzystaniu przez siły wroga irańskich dronów kamikaze. To kolejny raz, gdy Ukraina atakowana jest przy użyciu dronów Shahed.

Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę przy użyciu irańskich dronów Shahed. Ich celem była stolica Ukrainy - Kijów. Na terenie miasta na przestrzeni dwóch godzin dało słyszeć się wybuchy. Według Reutersa dało się usłyszeć co najmniej pięć wybuchów. W ukraińskich mediach zaprezentowano materiały ukazujące wiele uszkodzonych samochodów na ulicach.

Na miasto spadły szczątki dronów. Miały one pojawić się w kilku rejonach miasta, m.in. w rejonie swiatoszyńskim, szewczenkowskim i podolskim. W jednym z mieszkań w rejonie szewczenkowskim doszło do pożaru, lecz zgodnie z tym, co Serhij Popko, szef administracji wojskowej Kijowa, przekazał na Telegramie, nie ma doniesień o obrażeniach z nim związanych.

Z informacji przekazanych przez mera Kijowa, Witalija Kliczkę, wynika, że w trakcie ataku dronów radna została jedna osoba w dzielnicy Padół. W pobliżu jednego z kijowskich parków wybuchł pożar.

Atak dronów kamikaze na Ukrainę

Polska Agencja Prasowa przekazała, że ukraińska obrona powietrzna skutecznie broniła się przed rosyjskim nalotem. Zniszczonych zostało ponad 20 irańskich dronów Shahed.

To kolejny raz, gdy Rosjanie atakują przy wykorzystaniu dronów Shahed. Irańskie drony Shahed-136 to przykład tzw. amunicji krążącej (ang. loitering munition). Ataki przeprowadza się przy wykorzystaniu tzw. roju dronów. Wciąż nie mamy pełnych informacji na temat specyfikacji pojazdów, za których produkcję odpowiada irańska firma Shahed Aviation IRGC.

Szacowany efektywny zasięg loty dronów to ok. 1 tys. km, zasięg maksymalny zaś to 2,5 tys. km. Specjaliści szacują, że drony są w stanie przenosić głowice o wadze 50 kg. Maksymalna prędkość ich lotu to ok. 180 km/h.

Specyfikacja drona Shahed-136 © Wirtualna Polska

Oprócz dronów Shahed-136, Rosjanie wykorzystują też ich mniejszy wariant, czyli drony Shahed-131. Są one trudniejsze do wykrycia od większych dronów, ale jednocześnie przenoszą one mniejsze głowice. Ich masa wynosi ok. 10-15 kg. Zasięg tych pojazdów to ok. 900 km.

Karol Kołtowski, dziennikarz Wirtualnej Polski