Ukrainiec cudem przeżył. Pocisk z działa minął go dosłownie o włos

Na poniższym nagraniu widać jak ukraińscy żołnierze szturmują linię drzew zawierającą jeden z bardzo licznych rosyjskich punktów ogniowych, a następnie żołnierza po prawej mija o włos stosunkowo wolno lecący pocisk odłamkowo burzący. Jest to podobne szczęście jak w przypadku odbijania granatów ręką .

Autor nagrania twierdził, że to pocisk rosyjski, ale jak widać ten nadlatuje od tyłu, co wskazuje bardziej na stronę ukraińską. Podobne zdanie ma analityk z ugrupowania weteranów Funker530, który dodatkowo sądzi, że to pocisk z niskociśnieniowego działa 2A70 z bojowego wozu piechoty (bwp) BMP-3 lub BMD-4.